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    • Ekonomi
    • 28.05.2023 22:28
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    • 28.05.2023 22:28
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    12.5 yılda emekli olma formülü! Sigorta prim gün sayısıyla şartlar tamam! 2000 ila 2008 yılından sonra işe girenler...

    Emeklilik süreci ve şartları ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Genel olarak emeklilik için işe giriş tarihi, çalışma süresi ve prim gün sayısı gibi faktörler önemlidir. Bu faktörler emekli maaşının belirlenmesi ve emeklilik hakkının elde edilmesi için dikkate alınıyor. Emeklilik için işe giriş tarihi maaş alabilmek için minimum çalışma süresini belirliyor. Bu süre ülkeden ülkeye ve emeklilik sistemine bağlı olarak değişebiliyor.

    12.5 yılda emekli olma formülü!

    Prim gün sayısı da emeklilik için önemli bir faktördür. Prim günleri çalışanın sosyal güvenlik sistemine düzenli olarak prim ödediği günleri ifade ediyor. Emeklilik hakkı genellikle belirli bir prim gün sayısına ulaşmayı gerektiriyor. Belirli koşulları sağlayan kişiler normal emeklilik yaşından önce emekli olabiliyor. Bu koşullar genellikle çalışma süresi, prim gün sayısı, yaş ve diğer faktörlere bağlı olarak değişiyor. Bazı durumlarda vatandaşlar 12.5 yıl gibi bir sürede emekli oluyor.

    SİGORTALILIK 'YIL' ŞARTI

    9 Eylül 1999 ve 2008'den sonra sigortalı olanlar için farklı statü devreye giriyor. 1999 öncesinde sigortalı olduktan sonra erkekler için 25, kadınlar için 20 yılı doldurmuş olmak gerekirken, sonradan sigortalı olanlar için yıl şartı aranmıyor.

    01.05.2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar için ise tam emeklilikte prim gün sayısı 7.200'e yani 20 yıla çıkıyor.

        1999-2008 TARİHLERİNE DİKKAT

        Kısmi emeklilik için ise prim 2008'e kadar 4.500 gün oluyor. Bu da 12.5 yıla denk geliyor. 01.05. 2008'den sonra işe girenler için ise 5.400 gün olarak uygulanıyor.

        12.5 YILDA KISMİ EMEKLİLİK

        09.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında işe giren kadınların 4.500 gün (12.5 yıl) ile emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlamış, 25 yıldan beri sigortalı olması gerekiyor.

        Erkeklerde ise yaş şartı 60'a çıkıyor. 01.05.2008 sonrasında ilk defa sigortalı olan kadınlarda çalışma süresi 5.400 gün (15 yıl) olarak belirleniyor. Yine sigortalılık süresi 25 yıla tamamlanıyor.
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        Yeni itfaiyeciler göreve böyle hazırlanıyor
        Haberler Ekonomi 12.5 yılda emekli olma formülü! Sigorta prim gün sayısıyla şartlar tamam! 2000 ila 2008 yılından sonra işe girenler...
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