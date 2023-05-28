12.5 yılda emekli olma formülü! Sigorta prim gün sayısıyla şartlar tamam! 2000 ila 2008 yılından sonra işe girenler...

Prim gün sayısı da emeklilik için önemli bir faktördür. Prim günleri çalışanın sosyal güvenlik sistemine düzenli olarak prim ödediği günleri ifade ediyor. Emeklilik hakkı genellikle belirli bir prim gün sayısına ulaşmayı gerektiriyor. Belirli koşulları sağlayan kişiler normal emeklilik yaşından önce emekli olabiliyor. Bu koşullar genellikle çalışma süresi, prim gün sayısı, yaş ve diğer faktörlere bağlı olarak değişiyor. Bazı durumlarda vatandaşlar 12.5 yıl gibi bir sürede emekli oluyor.
SİGORTALILIK 'YIL' ŞARTI
9 Eylül 1999 ve 2008'den sonra sigortalı olanlar için farklı statü devreye giriyor. 1999 öncesinde sigortalı olduktan sonra erkekler için 25, kadınlar için 20 yılı doldurmuş olmak gerekirken, sonradan sigortalı olanlar için yıl şartı aranmıyor.
01.05.2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar için ise tam emeklilikte prim gün sayısı 7.200'e yani 20 yıla çıkıyor.