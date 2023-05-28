Vergi affı ile birlikte trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırılmamış adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları yapılandırılabilecek. Vergi affı hakkında gelen son düzenlemeyle başvuru tarihleri için değişikliğe gidildi. Peki, vergi affı başvuru tarihi uzadı mı? Vergi affı başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar...
BORÇ YAPILANDIRMA TARİHİ UZATILDI MI?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi borcu, idari para cezası, SGK borçları gibi borçların yapılandırmasına ilişkin süreyi uzatıyor. 31 Mayıs 2023'te bitecek olan yapılandırma kampanyası 1 ay daha uzatılacak ve 30 Haziran'da sona erecek. İlk taksit ödeme süresi de böylece 1 ay ertelenmiş olacak. 3,3 milyona yakın mükellefin başvurduğu yapılandırma sürecinde 180 milyar liraya yakın Borç yapılandırıldı.
VERGİ AFFI HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?
Tüm vergiler, Trafik, sosyal güvenlik primleri, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da Yapılandırma kapsamında yer alıyor. Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dâhil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırma kapsamında bulunuyor.
BAŞVURU VE ÖDEME TARİHLERİNİ AÇIKLANDI!
Yapılandırma için başvuruların 31 Mayıs 2023 tarihine kadar, ilk taksit ödemelerinin ise 30 Haziran 2023 tarihine kadar olacağının altını çizen Aydemir, borçların peşin ödenmesi halinde ise hesaplanan Yİ-ÜFE oranının yüzde 90'ı silineceğini ve idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde anaparanın da yüzde 25'i silineceğini belirtti.
2 BİN LİRANIN ALTINDAKİ BORÇLAR SİLİNECEK
2 bin liranın altındaki borçların silineceği açıklayan Aydemir, "Vergi dairelerine olan ve vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle ödenmemiş olan ve tüm vergi daireleri itibariyle Borç aslı ve cezası, gecikme zammı, gecikme faizi, idari para cezası toplamı 2 bin TL ve altında olan borçların silinecek. Borçların silinmesi için vergi dairelerine başvuru yapmaya gerek bulunmuyor, vergi daireleri bu borları kendisi silecek, yasal takibe geçmeyecek" ifadelerini kullandı.