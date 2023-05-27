Son günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın müjde niteliğindeki açıklamasıyla birlikte vatandaşlık maaşı konusu gündeme oturdu. Bu yeni uygulama, ailelere ekonomik destek sağlamayı hedeflemektedir. Aile Destek Programı çerçevesinde Temmuz 2023 itibariyle uygulanacak olan vatandaşlık maaşı, vatandaşlar tarafından merak edilen bir konu haline gelmiştir. Vatandaşlık maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bir destek programıdır. Bu program, belirli koşulları sağlayan ailelere düzenli olarak ödenen bir maaşla aile ekonomisine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
VATANDAŞLIK MAAŞI 8.500 TL Mİ OLACAK?
Birçok haber sitesinde vatandaşlık maaşının 8.500 TL yani asgari ücret düzeyinde olacağı iddia ediliyor. Konuyla ilgili henüz net bir bilgi gelmedi. Güncel gelişmelere takvim.com.tr adresinden takip edebilirsiniz.
VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLERE VERİLECEK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yeni yaptığı açıklamalarla birlikte konu hakkında detaylar verdi. İşte açıklamalar:
"Türkiye Aile Destek Koruma Programı geçmişteki sosyal yardımdan mantığından sosyal yardım işleyişinden daha farklı. Biz sadece yoksulluk sınırını temel almadık. Sosyal refahın paylaşılmasını temel aldık. Vatandaşlık maaşı özelinde bütünleyici sosyal yardımları önemsiyoruz.