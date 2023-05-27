TOGG'un İstanbul mağazası hakkında aramalar hız kazandı. Yerli otomobil için ilk deneyim ve teslimat noktası açıldı. Peki, TOGG İstanbul mağazası nerede, hangi ilçede? TOGG mağazası kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? TOGG servisi nerede, hangi illerde var? İşte merak edilenler!
Yerli otomobil Togg'un İstanbul'daki ilk teslimat ve deneyim noktası açıldı. İstanbul'da Zeytinburnu'nda hizmete açılan merkezde Togg araçlar sergileniyor. Togg, geçtiğimiz aylarda ilk deneyim merkezini İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Zorlu Center'da açmıştı. Togg, deneyim, teslimat ve servis noktaları hizmete almaya başladı.
TOGG mağazası kaçta açılıp, kaçta kapanıyor?
TOGG mağazası saat sabah 8.00'de açılıp akşam 19.00'da kapanıyor.