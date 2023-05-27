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    • Ekonomi
    • 27.05.2023 15:29
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    • 27.05.2023 15:29
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    Her haneden tek müracaat yeterli! e-Devlet kapısından hemen başvurun! Tek şartla 1-2-3-4-5 çocuğu olan ailelere ödeniyor!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda duyurulan programla birlikte sosyal yardım miktarları artırıldı. Destek ödemelerinin arasına her geçen yenileri ekleniyor. SED yardımı kapsamında 1-2-3-4-5 ve daha fazla çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere para ödemesi yapılıyor. Öte yandan aile desteği ve doğal gaz destekleri gibi yardımların ödeme miktarları da artırıldı. Bu değişikliklerle birlikte ailelere ve ihtiyaç sahibi kişilere daha fazla destek sağlanması hedefleniyor.

    Her haneden tek müracaat yeterli!

    Ülkemizde sosyal yardımların kapsamını genişletmek ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla SED (Sosyal Ekonomik Destek) yardım programı ödemeleri sürüyor. SED yardımı vatandaşlara umut ışığı oluyor. SED yardımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının temel gereksinimleri ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla her ay düzenli olarak veriliyor.

    3.038 TL'YE YÜKSELDİ

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 3.644 TL'den 4.853 TL'ye çıkarıldı" dedi.

    İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI

    Başvuru sürecinde belirli belgelerin sunulması gerekmektedir. Bunlar genellikle gelir belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah belgesi gibi belgelerdir. Başvurular, detaylı bir değerlendirme sürecinden geçirildikten sonra ihtiyaç sahiplerine yönelik ödemeler gerçekleştirilmektedir.

        -Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

        -Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

        -Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

        -Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.
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            Haberler Ekonomi Her haneden tek müracaat yeterli! e-Devlet kapısından hemen başvurun! Tek şartla 1-2-3-4-5 çocuğu olan ailelere ödeniyor!
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