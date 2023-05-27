Emeklilik sistemi sil baştan! 1999-2000-2008 arası sigortalılar için tablo tazelendi! 49-50-54 yaş prim tablosu...

Emeklilik için ülkemizde temel olarak üç şart bulunuyor. Çalışanların belirli bir sürede sigortalı olması, yaşı ve prim günü ödeme şartları kapsamlı bir şekilde inceleniyor. Bu koşullar tamamlandıktan sonra kişi Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) giderek belgelerini teslim ediyor. Günümüzde farklı meslek gruplarında çalışan milyonlarca kişi emeklilik için gün saymaya devam ediyor. Bazı durumlarda emeklilik yaşı geri çekmek mümkün olabiliyor. Kadınlar çocuk durumundan erkekler askerlik borçlanması ile erken emekli olabiliyor.