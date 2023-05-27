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    • Ekonomi
    • 27.05.2023 12:00
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    • 27.05.2023 12:00
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    Emeklilik sistemi sil baştan! 1999-2000-2008 arası sigortalılar için tablo tazelendi! 49-50-54 yaş prim tablosu...

    Ülkemizde emeklilik çalışanların belirli bir süre sigortalı olması, yaş ve prim günü ödeme şartlarına bağlı bir süreç oluyor. Bu süreç şartların yerine getirilmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) belgelerin teslim edilmesiyle tamamlanıyor. Günümüzde farklı meslek gruplarında çalışan milyonlarca kişi, emeklilik için gün saymaya devam ediyor. Ayrıca bazı durumlarda emeklilik yaşının geri çekilebilme şartları merak konusu olurken tablo belli oldu.

    Emeklilik sistemi sil baştan!

    Emeklilik için ülkemizde temel olarak üç şart bulunuyor. Çalışanların belirli bir sürede sigortalı olması, yaşı ve prim günü ödeme şartları kapsamlı bir şekilde inceleniyor. Bu koşullar tamamlandıktan sonra kişi Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) giderek belgelerini teslim ediyor. Günümüzde farklı meslek gruplarında çalışan milyonlarca kişi emeklilik için gün saymaya devam ediyor. Bazı durumlarda emeklilik yaşı geri çekmek mümkün olabiliyor. Kadınlar çocuk durumundan erkekler askerlik borçlanması ile erken emekli olabiliyor.

    SÜRE DÜŞÜYOR

    Kadın çalışanların bir çoğu doğum yaptıktan sonra çocuklarının bakımı için iş hayatından uzak kalıyor. Böylece hem emeklilikleri gecikiyor hem de prim gün sayıları azalıyor.

    Bu mağduriyeti gidermek için yasalarımız kadınlar için doğum borçlanması hakkı tanıyor. Anneler bu sayede 3 çocuğa kadar borçlanarak prim kazanabiliyor. Özellikle 1 çocuk için 2 yıllık prim kazanılması ile 6 yıllık avantaj da elde ediliyor.

        Hangi kurumdan olursa olsun bütün kadın çalışanlar, yani SSK'lı olanlar, kendi işini yapan Bağ-Kurlular ve memur olan anneler doğum borçlanması yapabiliyor. İsteğe bağlı sigorta ödeyerek Bağ-Kur'lu olanlar da doğum borçlanması yapabilir.

        ASKERLİK HİZMETİ EMEKLİLİĞİ ÖNE ÇEKİYOR

        Askerlik sigorta başlangıç tarihinden önce yapıldıysa sigorta başlangıç tarihi öne çekilir. Borçlanan kişinin prim ödeme gün sayısını artırır. Emekli olmak için gereken sigortalılık süresi, yaş şartını sağlayan ancak çalıştığı günler emekli olmasına yetmeyen askerlik borçlanması ile emekli olabilir.

        Örneğin emekli olmasına 5 ay kalan bir erkek sigortalı, 5 aylık bu süreyi borçlanarak emekliliğe hak kazanabilir. İlk kez sigortalı olduğu tarihten sonra askerlik borçlanması olanlarda emeklilik öne çekilmez.

            O SÜREYE DİKKAT!

            Sigortalı çalışmadan önce askerliğini yapanlar prim günü eksik olmasa da borçlanmaya giderek erken emekliliğe hak kazanabilir. Bazı durumlarda bir günlük borçlanma emeklilik tarihini 1 yıl öne çekebilir.

            Eğitim döneminde yapılan stajlar emekliliğe esas olan uzun vadeli sigorta primi olarak ödenmiyor. Bu nedenli sigorta başlangıcı kabul edilmiyor. Ancak doğum borçlanmasında başlangıç olarak kabul ediliyor.
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            700 yıllık bir Bursa efsanesi
            Haberler Ekonomi Emeklilik sistemi sil baştan! 1999-2000-2008 arası sigortalılar için tablo tazelendi! 49-50-54 yaş prim tablosu...
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