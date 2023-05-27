Emekliliği ucu ucuna kaçıranlara yeni tablo geldi! Hesaplar sil baştan yapıldı! EPT, prim, yaş, staj ve çıraklık...

Geçtiğimiz aylarda EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı ve milyonlarca kişi emekli maaşına kavuştu. EYT'lilerin maaş hesaplama ve bağlama işlemleri, SGK çalışanları tarafından gece gündüz demeden çalışılarak sürdürülüyor. Bu gelişmelerin ardından 1999-2000 sonrasına da kademeli emeklilik gündemde yerini aldı. Öte yandan EPT, prim, yaş indirimi, staj ve çıraklık hakkında detaylar merak konusu oluyor. Bu kapsamda son dakika gelişmeleri de yakından takip ediliyor.
EMEKLİLİĞİ UCU UCUNA KAÇIRANLAR...
EYT yasası ile bir yandan yaş şartı olmadan milyonlarca vatandaş emekli olurken bu yasayı küçük zaman dilimiyle kaçıranlar da bulunuyor. Örneğin 9 Eylül 1999 tarihinde sigortalı olmuş birisi bir gün önce sigortalı olan bir EYT'liye göre 17 yıl daha geç emekli oluyor.
9 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar kadınlarda 58 erkeklerde ise 60 yaşında ve 7 bin gün primle emekli olabiliyor. 2008 sonrasında ise prim gün sayısı 7200'e erkeklerde yaş şartı ise 61'e çıkıyor.
Bu noktada 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olanlar için de bir kademeli yaş indirimi söz konusu olabilecek. Peki nasıl olacak biraz daha yakından bakalım.
YAŞ ŞARTI ESNETİLEBİLİR
Türkiye'de ise EYT yasası ile milyonlarca insan yaş şartı olmadan emekli oluyor. Ancak bundan sonraki reform çalışmalarında yaş şartının tamamen ortadan kalkması mümkün görünmüyor.
Burada emekli sayısı ile çalışan sayısı arasındaki dengenin sosyal güvenlik sisteminin devamı için korunması önemli.
Ancak EYT düzenlemesini kısa sürelerle kaçıranlar açısından bir kademe çalışması gündemde. Burada 60 olan yaş şartının geriye doğru kademeli olarak çekilmesi söz konusu olabilecek. Burada prim ve yıl kriterleri devreye girecek.