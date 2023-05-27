Erdoğan şöyle konuştu:

"Depremde yakınlarını kaybeden veya evi iş yeri orta ve üstü hasarlı olan depremzede öğrencilerin tamamına burs verilecek. Bunu ilk deva açıklıyorum. Kredi alanların kredileri bursa çevirilecek. Yurtlarda kontenjan ayrılacak ve yurtlara öncelikli olarak onlar yerleştirilecek."