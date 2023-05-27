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    • Ekonomi
    • 27.05.2023 08:30
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    • 27.05.2023 08:30
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    Sosyal yardım paraları zamlanacak mı? Aile destek ödemeleri uzatıldı mı 2023? Aile destek paketi ne zaman bitiyor, bu ay son mu?

    Aile destek ödemelerinin ne zaman sona ereceği hakkında aramalar hız kazandı. Aile Destek Programı kapsamında son ödeme, 12 aylık dönemin biteceği Temmuz ayında gerçekleştirilecek. Peki, Aile destek ödemeleri uzatıldı mı 2023? Aile destek paketi ne zaman bitiyor, bu ay son mu? Sosyal yardım paraları zamlanacak mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Aile destek ödemeleri uzatıldı mı 2023?

    Aile destek ödemelerinin ne zaman sona ereceği hakkında aramalar hız kazandı. Aile Destek Programı kapsamında son ödeme, 12 aylık dönemin biteceği Temmuz ayında gerçekleştirilecek. Peki, Aile destek ödemeleri uzatıldı mı 2023? Aile destek paketi ne zaman bitiyor, bu ay son mu? Sosyal yardım paraları zamlanacak mı? İşte detaylar...

    AİLE DESTEK PAKETİ NE ZAMAN BİTİYOR?

    Aile Destek Programından yararlanan vatandaşlar, ödemelerin sona ereceği tarihi merak ediyor. Aile Destek Programı kapsamında son ödeme, 12 aylık dönemin biteceği Temmuz ayında gerçekleştirilecek.

    12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

        AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI MI?

        Aile Destek Programı ödemeleri 12 ay süreyle gerçekleştirilecek.

        12 aylık ödeme döneminin son ödemesi ise Temmuz ayında gerçekleştirilecek. Son ayın ödemesinin yapılmasıyla söz konusu destek programı sona erecek. Aile Destek ödemelerinin uzatılmasına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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        Haberler Ekonomi Sosyal yardım paraları zamlanacak mı? Aile destek ödemeleri uzatıldı mı 2023? Aile destek paketi ne zaman bitiyor, bu ay son mu?
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