Mayıs ayı temettü ödemeleri hakkında araştırmalar hızlandı. Birçok yatırımcı hangi şirketlerin temettü ödemesi yapacağını merak ediyor. Özellikle en sık aratılanlar arasında İş Bankası temettü ve Ülker temettü ödemesi ne zaman sorusu yer alıyor. İşte 2023 Mayıs temettü ödeme takvimi...