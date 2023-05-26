HALKLA ARZ TAKVİMİ! Halka arz olacak şirketler listesi... Büyük Hekimoğulları Gıda halka arz ne zaman?

Halka arz takvimi en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Büyük Hekimoğulları Gıda halka arzının duyurulmasıyla konu hakkında araştırmalar hızlandı. 2023 yılında halka arz olacak şirketleri sizler için derledik. Peki, halka arz tarihi ne zaman? İşte halka arz tarihleri...