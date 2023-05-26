Evde bakım maaşı alanlar ne zaman SGK'lı olacak? Maaşlara kaç TL zam gelecek? Evde bakım maaşı alanlara ne zaman sigorta yapılacak 2023?





NEREYE BAŞVURMAK GEREKİYOR?



Koşulları taşıyanlar sosyal hizmetler müdürlüklerine gerekli evraklarla başvuruda bulunabilir. Hanenin durumu yerinde tespit edilir ve sonrasında heyet tarafından nihai karar verilir. İhtiyaç sahibine bakan kişinin değişmesi durumunda bunu dilekçe ile bildirmek yeterli olur. Bakıma ihtiyacı olanın hanedeki akrabası tarafından 24 saat bakımının yapılması esas olup, heyetin uygun görmesi ve hanede bakımı üstlenecek birinin olmaması durumunda yakında ikamet eden yakını tarafından en az 8 saat bakımının yapılması gerekiyor.



RAPORA İTİRAZ HAKKI VAR



BAKIM talebinin olumsuz değerlendirilmesi durumunda bakıma ihtiyacı olan veya yasal temsilcisine bir ay içinde bildirilmesi gerekiyor. Yasal temsilci veya engelli 30 gün içinde bakım raporuna itiraz hakkına sahip bulunuyor. İtirazlarda ikinci Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti'nin verdiği karar esas alınıyor.