Evde bakım maaşı alanlar ne zaman SGK'lı olacak? Maaşlara kaç TL zam gelecek? Evde bakım maaşı alanlara ne zaman sigorta yapılacak 2023?

Evde bakım maaşı alanlar için yeni gelişmeler sıkı takibe alındı.Geçtiğimiz günlerde evde bakım yardımı alan 569 bin kişinin hem maaşının artacağı hem de sosyal güvencesi olmayanların sigorta kapsamına alınacağı haberi gelmişti. Peki, Evde bakım maaşı alanlara ne zaman sigorta yapılacak? Evde bakım maaşı alanlar ne zaman SGK'lı olacak? Zamlı maaşlar kaç TL olacak? İşte detaylar...
Hükümet, toplumun tüm kesimlerine yönelik koruma alanlarını güçlendirirken, evde bakım yardımı alan 569 bin kişinin hem maaşı artacak hem de sosyal güvencesi olmayanların kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınmaları sağlanacak. Yılın başında 4 bin 336 lira olan evde bakım maaşı memur ve emekli zammı ile birlikte artacak. Temmuz'da yüzde 40'lık bir artış durumunda evde bakım yardımı aylık 6 bin lirayı, yıllık 72 bin lirayı geçecek.
KAPSAM GENİŞLİYOR
Yeni dönemde evde bakıma ihtiyacı olan engelli, yaşlıya bakan ve bunun için evde bakım yardımı alanların kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınması sağlanacak. Bakıma muhtaç, engelli, yaşlılara evde bakım hizmeti verenlerden sosyal güvensi olmayanlar desteklenecek. Sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanarak emekli olmalarına imkân sağlanması hedefleniyor. Bakıma ihtiyacı olan hasta, yaşlı kişilerin evde bakımlarının yapılması, ihtiyaçlarının asgari düzeyde karşılanması için verilen evde bakım yardımı temmuz ayında zamlanacak. Yüzde 40'lık artış halinde 6 bin lirayı geçecek, yıllık yapılacak ödeme 72 bin lirayı geçecek. Memura yapılacak yüzde 85'lik zammın tamamının yansıtılması durumunda bu tutar ikiye katlanacak. Bakımı üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere verilen evde bakım aylığı artışı devlet memurları zammına, gelir kriteri de asgari ücrete endeksli bulunuyor.