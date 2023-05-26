Diyanet İşleri Başkanlığı 4 bin 538 personel alımı başvuruları sona erdi. Gözler şimdi sonuçlarda! 26 Nisan-5 Mayıs tarihleri alınan başvurular "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden tamamlandı. Müracatlarını yapan adaylar internet arama motorlarına yönelerek sonuç sorgulama linkini ve başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki 4 BİN 538 Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
DİYANET SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Personel alımı kılavuzunda yer alan bilgide " Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından ilan edilecektir" ifadeleri yer aldı. Sınava katılacak adaylar Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak çağırılacak.
SINAV KONULARI
Mesleki Bilgi, Beceri ve Uygulama (60 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
c) Liyakati, özgüveni, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).