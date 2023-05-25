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    • Ekonomi
    • 25.05.2023 15:26
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    • 25.05.2023 15:27
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    Vergi affı başvuru tarihi uzadı mı? 12, 18, 24,36, 48 AY TAKSİTLİ BORÇ YAPILANDIRMA nasıl yapılır? Vergi affı başvurusu son tarihi...

    Vergi affı ile birlikte trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırılmamış adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları yapılandırılabilecek. Vergi affı hakkında gelen son düzenlemeyle başvuru tarihleri için değişikliğe gidildi. Peki, vergi affı başvuru tarihi uzadı mı? Vergi affı başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Vergi affı başvuru tarihi uzadı mı?

    Kamu borcu yapılandırma son tarihi ne zaman sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 2023 yılı vergi affı borç yapılandırma tarihleri ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    BORÇ YAPILANDIRMA TARİHİ UZATILDI MI?

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi borcu, idari para cezası, SGK borçları gibi borçların yapılandırmasına ilişkin süreyi uzatıyor. 31 Mayıs 2023'te bitecek olan yapılandırma kampanyası 1 ay daha uzatılacak ve 30 Haziran'da sona erecek. İlk taksit ödeme süresi de böylece 1 ay ertelenmiş olacak. 3,3 milyona yakın mükellefin başvurduğu yapılandırma sürecinde 180 milyar liraya yakın Borç yapılandırıldı.

    VERGİ AFFI HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

    Tüm vergiler, Trafik, sosyal güvenlik primleri, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da Yapılandırma kapsamında yer alıyor. Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dâhil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırma kapsamında bulunuyor.

    BAŞVURU VE ÖDEME TARİHLERİNİ AÇIKLANDI!

    Yapılandırma için başvuruların 31 Mayıs 2023 tarihine kadar, ilk taksit ödemelerinin ise 30 Haziran 2023 tarihine kadar olacağının altını çizen Aydemir, borçların peşin ödenmesi halinde ise hesaplanan Yİ-ÜFE oranının yüzde 90'ı silineceğini ve idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde anaparanın da yüzde 25'i silineceğini belirtti.

    2 BİN LİRANIN ALTINDAKİ BORÇLAR SİLİNECEK

    2 bin liranın altındaki borçların silineceği açıklayan Aydemir, "Vergi dairelerine olan ve vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle ödenmemiş olan ve tüm vergi daireleri itibariyle Borç aslı ve cezası, gecikme zammı, gecikme faizi, idari para cezası toplamı 2 bin TL ve altında olan borçların silinecek. Borçların silinmesi için vergi dairelerine başvuru yapmaya gerek bulunmuyor, vergi daireleri bu borları kendisi silecek, yasal takibe geçmeyecek" ifadelerini kullandı.

        VERGİ AFFI BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NEREYE YAPILACAK?

        Gelir İdaresi Başkanlığının (www.gib.gov.tr / ivd.gib.gov.tr) resmi internet sitesi üzerinden kullanıcı kodu ve şifre, e-Devlet şifresi ile veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi sistemine giriş yaparak, bağlı olduğunuz vergi dairenize şahsen veya posta yoluyla, diğer vergi daireleri aracılığıyla da yapılabilecektir.

        BAŞVURU MAYIS'TA, İLK ÖDEME HAZİRAN'DA!

        Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri geciken vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi, bazı değişiklikler ile kabul edildi. 31 Aralık 2022 tarihi ve öncesine ait kamuya olan vergi, prim ve diğer borçların yapılandırılması için başvuru süresi nisan ayından mayıs ayına, ilk taksit ve peşin ödeme süresi de mayıs ayından haziran ayına uzatıldı. Buna göre, yapılandırma başvuruları 31 Mayıs'ta sona erecek. İlk taksit ve peşin ödeme de 30 Haziran 2023 tarihine kadar yapılacak.

        "ENFLASYON FARKININ YÜZDE 90'I SİLİNECEK"

        Yapılandırma başvurusunda bulunanların devlete olan borçlarının gecikme faizi ve cezaları silinerek, yerine enflasyon farkı hesaplanacak. Peşin ödeme yapanların, gecikme faizi yerine hesaplanan enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek. Borç anapara tutarı + enflasyon farkının yüzde 10'unu haziran ayı sonuna kadar peşin ödeyenler, tüm borçtan kurtulacak.

        48 EŞİT TAKSİTE KADAR VADE

        Önceki yapılandırmalardan farklı olarak 48 eşit taksite kadar vade ile ödeme seçeneği sunulacak. Taksitle ödeme tercihinde bulunanlardan anapara + enflasyon farkının tamamı tahsil edilecek. Hesaplanan bu tutara, taksit seçeneğine göre yıllık yüzde 9 vade farkı uygulanacak.

        Taksitle ödemede vade farkı şöyle olacak:

        12 taksitle ödemede yüzde 9

        18 taksitle ödemede yüzde 13.50

        24 taksitle ödemede yüzde 18

        36 taksitle ödemede yüzde 27

        48 taksitle ödemede yüzde 36

        ENFLASYON FARKI SABİT KATSAYI İLE HESAPLANACAK

        Enflasyon farkı hesaplanırken, borcun doğduğu tarihten 2016 yılı Kasım ayına kadar olan dönem için yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) artışı uygulanacak. Bu tarihten sonra enflasyon yüksek olduğu için Yİ-ÜFE yerine aylık enflasyon yüzde 0.75 kabul edilecek. Böylece, 31 Ekim 2016 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki yüzde 674.60 Yİ-ÜFE artışı yerine, yüzde 73.84 oranında enflasyon farkı uygulanacak.

        GSS PRİM BORCU OLANLAR NE YAPACAK?

        Genel sağlık sigortası (GSS) prim borcu olanlardan daha önce gelir testine girmemiş olanlar, kanunun Resmi Gazete'de yayımlanacağı tarihten başlamak üzere 31 Temmuz 2023 tarihine kadar gelir testi yaptırabilecekler. Yapılan gelir testinde hane içinde kişi başına gelirin brüt asgari ücretin 3'te 1'inden (3 bin 336 TL) az çıkması halinde GSS prim borcu silinecek. Hane içinde kişi başına geliri 3 bin 336 TL'den fazla olanlar ise 31 Ağustos 2023 tarihine kadar borç anapara tutarını peşin ödedikleri takdirde, gecikme cezası silinecek.

            DEPREM BÖLGESİNDEKİLERİN VERGİ VE PRİM BORCU

            Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde bu halin 31 Mayıs 2023 tarihine kadar devam etmesi durumunda, deprem bölgesindeki borçlular ilgili kamu kurumlarına, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar başvuru yapabilecekler. İlk taksit ödemesini ise son başvuru tarihini izleyen ay içinde yapabilecekler.

            HASARLI EVLER VE ARAÇLARIN VERGİ BORCU SİLİNECEK

            Depremde yıkılan veya ağır hasar gören binalar ile kullanılamaz duruma gelen taşıtlara ilişkin vergi borçları silinecek, hacizler kaldırılacak.

            Depremde ölenlerin mirasçılarına kalan mallar ile bunların eşine, çocuklarına, anne ve babasına işverenlerce yapılan yardımlar veraset ve intikal vergisinden muaf tutulacak.

            Depremde ölenlerin mirasçılarına hayat sigortaları ile bireysel emeklilik sisteminden yapılan ödemelerden vergi alınmayacak.
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            Haberler Ekonomi Vergi affı başvuru tarihi uzadı mı? 12, 18, 24,36, 48 AY TAKSİTLİ BORÇ YAPILANDIRMA nasıl yapılır? Vergi affı başvurusu son tarihi...
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