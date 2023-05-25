Süreyi 5 yıl öne çekiyor! 3600-4500-7200 gün primle emeklilik tablosu şekillendi! 1999, 2000, 2008 sigortalılar prim gün yıl yaş...

1 milyon kişiyi sevindirecek müjde geldi. Seçim sonrası yapılacak ilk düzenlemeyle birlikte Bağ-Kur'lular, daha kısa bir sürede emekli olabilme imkanına sahip olacak. Bağ-Kur ile SSK primleri eşitlenecek, 9 bin gün olan prim şartı 7 200 güne inecek. 1 milyon küçük esnaf 5 yıl erken emekli olabilecek. Kısmi emeklilik ve son 3.5 yıl kuralı da değişecek. Sistemden isteğe bağlı sigorta ödeyenler de yararlanacak.
SÜRE DÜŞÜYOR
Mevcut durumda, Bağ-Kur'luların emekli olabilmesi için 9000 gün (25 yıl) prim ödeme şartı bulunuyor. Ancak yeni düzenleme ile bu şart 7200 gün (20 yıl) olarak revize edilecek.
Böylece Bağ-Kur'lu vatandaşlar, daha az prim ödeyerek emekli olabilecek ve emeklilik hakkını daha erken elde edebilecek.