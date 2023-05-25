SGK'dan 30 bin TL para yardımı! Sigorta girişi olanlara az önce duyuruldu! İşte tek yapmanız gereken!

Son yıllarda devlet tarafından yapılan destek ödemeleri giderek artıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) öncülüğünde gerçekleştirilen bu destek programları, vatandaşlara önemli yardım ve destek imkanları sunuyor. Ancak bu ödemeleri alabilmek için belirli şartlara uyulması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, vatandaşların sosyal güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli destek ödemeleri yapıyor. Bu ödemeler farklı alanlarda ihtiyaç sahibi olan kişilere yönelik sağlanıyor.
4 AYLIK SÜRE ÇOK ÖNEMLİ
Bu ödemelerden birisi de doğum yapan anneler için ödenen izin parası oluyor. Çalışan annelere devlet 112 günlük süreyi baz alarak doğum izin parası yatırıyor.
Kadınlar doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık izin hakkına sahip. Ayrıca günde 1.5 saatlik süt izinleri de var.