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    • Ekonomi
    • 25.05.2023 09:10
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    • 25.05.2023 09:10
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    Merkez Bankası faizleri artıracak mı, sabit mi tutacak? Merkez Bankası Mayıs 2023 faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta?

    Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım sona eriyor. Nisan ayında TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, haftalık Repo faizi yüzde 8,50 olarak sabit bırakılmıştı. Peki, Merkez Bankası Mayıs 2023 faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası faizleri artıracak mı, sabit mi tutacak? İşte son durum...

    takvim.com.tr
    Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman 2023?

    Merkez Bankası faiz kararı hakkında aramalar hız kazandı. Piyasalarda etkili olacak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz oranı nisan ayında 8,50'de tutma kararı alınmıştı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası faizleri artıracak mı, sabit mi tutacak? İşte detaylar...

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 25 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak.

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TAKVİMİ 2023

    25 Mayıs 2023
    22 Haziran 2023
    20 Temmuz 2023
    24 Ağustos 2023

    21 Eylül 2023
    26 Ekim 2023
    23 Kasım 2023
    21 Aralık 2023
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        Haberler Ekonomi Merkez Bankası faizleri artıracak mı, sabit mi tutacak? Merkez Bankası Mayıs 2023 faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta?
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