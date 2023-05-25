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    • Ekonomi
    • 25.05.2023 08:53
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    • 25.05.2023 09:04
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    Gözler 14:00'te! Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

    Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda faiz kararını yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutmuştu. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 8,5'te sabit bırakılmasını bekliyor.

    takvim.com.tr
    Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak.

    Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Banka politika faizini yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutmuştu. Peki bir faiz indirimi olur mu? Altın ve dövizde karar sonrası bir hareket olur mu? İşte detaylar...

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş şu ifadeleri kullandı: "TCMB'nin politika faizini %8,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyoruz. Metinde de herhangi bir değişiklik olmayacağını ve ilerleyen zaman dilimlerinde ise uygulanacak para politikası çerçevesinde kararların alınabileceği görüşündeyiz.

        ALTIN VE DÖVİZ PİYASASINDA NASIL FİYATLANIYOR?
        Fed'in haziran toplantısında politika faizini sabit bırakması bekleniyor. Şu an Fed'e yönelik faiz beklentilerinden ziyade piyasalarda borç limiti konusu fiyatlara yansıdığı görüşündeyiz.

        Bu konu ise ABD 2 yıllık tahvil getirilerinde katalist etkisi gösterirken dolar endeksini de 2 ayın zirvesine taşıdı. Kısa vadeli bu hareketliliğin konunun sonlandırılmasıyla son bulacağını ve dolar ve altında yön arayışına gireceği görüşündeyiz.

        FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
        AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.


        AA Finans'ın, TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.




        Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.



            Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında da politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.




            NİSAN AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
            TCMB Para Politikası Kurulu nisan ayı olağan toplantısında politika faizini yüzde 8,50'de tutma kararı aldı.



            Merkez Bankası ocak ayını pas geçmesinin ardından şubat ayında faizi yarım puan düşürerek yüzde 8,50'ye çekmişti. Mart ayında faizde değişiklik yapılmamıştı.
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            Haberler Ekonomi Gözler 14:00'te! Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
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