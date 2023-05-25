Gözler 14:00'te! Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak.
Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Banka politika faizini yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutmuştu. Peki bir faiz indirimi olur mu? Altın ve dövizde karar sonrası bir hareket olur mu? İşte detaylar...
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş şu ifadeleri kullandı: "TCMB'nin politika faizini %8,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyoruz. Metinde de herhangi bir değişiklik olmayacağını ve ilerleyen zaman dilimlerinde ise uygulanacak para politikası çerçevesinde kararların alınabileceği görüşündeyiz.