1000 TL'lik bu banknotu bulduysanız müjde zengin oldunuz! Sandıkları hemen kurcalayın! Sizde de çıkarsa...

1927 basım 1. emisyon 1000 lira Türkiye'nin para tarihindeki önemli bir yere sahip olan ve nadir bulunan bir banknot olarak biliniyor. Bu banknot özel bir tasarıma sahip olması, sınırlı sayıda basılmış olması ve tedavülde olmaması gibi faktörler nedeniyle büyük bir değer taşıyor. Değerini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.