1000 TL'lik bu banknotu bulduysanız müjde zengin oldunuz! Sandıkları hemen kurcalayın! Sizde de çıkarsa...

1927 basım 1. emisyon 1000 lira Türkiye'nin para tarihindeki önemli bir yere sahip olan ve nadir bulunan bir banknot olarak biliniyor. Bu banknot özel bir tasarıma sahip olması, sınırlı sayıda basılmış olması ve tedavülde olmaması gibi faktörler nedeniyle büyük bir değer taşıyor. Değerini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Nadir paralar geçmişin izlerini taşıması, tarihî önemleri ve nadir bulunmaları nedeniyle büyük bir ilgi çekiyor. Koleksiyoncular bu paraları edinerek tarihe tanıklık etme ve benzersiz bir koleksiyon oluşturma fırsatını elde ediyor.
SADECE 7 TANE VAR
1939 yılında tedavülden kaldırılan banknotun 23 adeti iade edilmedi ve günümüze sadece 7 adedinin ulaşabildiği tahmin ediliyor. Bu durum bu paraya 'çok nadir' özelliği kazandırıyor ve koleksiyoncuların ilgisini daha da artırıyor.