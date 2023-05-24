TEMMUZ 2023 ASGARİ ÜCRET HESABI! Temmuz ara zammı ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Kritik açıklama geldi...

Asgari ücret zammı için araştırmalar hızlandı.alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yer alan tespit komisyonu tarafından belirlenecek yeni maaşlar için araştırmalar hızlandı. En düşük memur maaşının 22 bin TL olacağının açıklanmasıyla vatandaşlar asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, asgari ücret zammı ne kadar? Asgari ücret temmuz ara zammı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...