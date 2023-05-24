Öğrencilere vergi muafiyeti ne zaman verilecek? Telefon fiyatları düştü mü? ÖTV'siz cep telefonu ve bilgisayar satışı ne zaman başlayacak?

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada öğrencilere vergi muafiyeti verileceğini duyurmuştu. Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar ön lisans ve lisans öğrencileri için geçerli olacak. Peki, ÖTV'siz cep telefonu ve bilgisayar satışı ne zaman başlayacak? Öğrencilere vergi muafiyeti ne zaman verilecek? Telefon fiyatları düştü mü? İşte detaylar...
VERGİSİZ CEP TELEFONU VE BİLGİSAYAR ŞARTLARI NELER?
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada vergi muafiyetinden Yükseköğrenim öğrencilerinin yararlanacağını ifade etti. Dolayısıyla vergisiz cep telefonu ve bilgisayar ön lisans ve lisans öğrencileri için geçerli olacak. Ayrıca öğrencilere 10 GB ücretsiz internet desteği sağlanacak.
VERGİ MUAFİYETİ NE ZAMAN?
Cep telefonu ve bilgisayar alımı için vergi indirimi tarihi henüz belli olmadı. Cep telefonu alımlarında yüzde 50 ÖTV ve yüzde 18 KDV alınıyor. Vergi indirimi i ile birlikte üniversite öğrencileri bir defaya mahsus olmak üzere bu vergilerden muaf tutulacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullandı.