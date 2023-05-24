Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım sona eriyor. Nisan ayında TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, haftalık Repo faizi yüzde 8,50 olarak sabit bırakılmıştı. Peki, Merkez Bankası Mayıs 2023 faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası faizleri artıracak mı, sabit mi tutacak? İşte son durum...