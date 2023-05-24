HALKLA ARZ TAKVİMİ! Halka arz olacak şirketler listesi... Büyük Hekimoğulları Gıda halka arz ne zaman?

Halka arz takvimi en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Büyük Hekimoğulları Gıda halka arzının duyurulmasıyla konu hakkında araştırmalar hızlandı. 2023 yılında halka arz olacak şirketleri sizler için derledik. Peki, halka arz tarihi ne zaman? İşte halka arz tarihleri...
BÜYÜK HEKİMOĞULLARI GIDA HALKA ARZ DETAYLARI
- Sermaye Artırımı : 125.000.000 Lot
- Ortak Satışı : 40.000.000 Lot (Adnan Hekimoğlu)
Fonun Kullanım Yeri
- %25-33 Güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı.
- %15-22 İlave hammadde deposu kapasite artışı yatırımı.
- %9-11 Makine ve teçhizat yatırımı.
- %30-40 İşletme sermayesi.
Büyük Hekimoğulları Gıda halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
Büyük Hekimoğulları Gıda halka arzında payların yüzde 25,19'u halka açık olacaktır.
Büyük Hekimoğulları Gıda halka arzında toplamda 165,000,000 lot dağıtılacak.
Büyük Hekimoğulları Gıda halka arzında T1-T2 bakiye kullanılamayacaktır.
Satmama Taahhüdü
- 1 Yıl, İhraççı.
- 1 Yıl, Ortaklar.
ATAKEY PATATES GIDA HALKA ARZ OLACAK
Atakey Patates Gıda halka arzında 23,520,000 Lot pay dağıtılacağı açıklanmıştı.
Atakey Gıda halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
Atakey Gıda halka arzında payların yüzde 18,50'si halka açık olacaktır.
Atakey Gıda halka arzında toplamda 23,520,000 lot dağıtılacak.
Yıldız Pazar'da işlem görecek olan Atakey Gıda halka arzı 2023 yılının ilk yarısında tamamlanması beklenmektedir.
EFOR ÇAY HALKA ARZ OLACAK
EFOR ÇAY halka arzında 35,000,000 Lot pay dağıtılacağı açıklanmıştı.
EFOR ÇAY halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
EFOR ÇAYHalka arzında payların yüzde 20,59'u halka açık olacaktır.
EFOR ÇAYhalka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılabilir.