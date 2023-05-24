Faturada adı soyadı yazanlar hemen baksın! 2.500 TL’lik ödeme aktif edildi! Doğal gaz, elektrik...

Fatura desteği kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere hane başına belirlenen miktarda ödeme yapılıyor. Bu miktar hanede yaşayan kişi sayısına göre hesaplanıyor ve belirlenen süre zarfında düzenli olarak yapılıyor. Doğal gaz ve elektrik yardımı da benzer şekilde ihtiyaç sahibi ailelere ödenen bir destek olarak öne çıkıyor.
ELEKTRİK TÜKETİMİ DESTEĞİ
Elektrik tüketimi desteğinden yararlanmak için ile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine müracaat edilmelidir.
Öte yandan kaymakamlıklar üzerinden bulunduğunuz bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da müracaat edebilirsiniz.