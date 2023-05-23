Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek? VATANDAŞLIK MAAŞI başvuru ekranı! Aile bazlı maaş müjdesi az önce verildi

Vatandaşlık maaşı ne kadar, kimlere verilir sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Bakan Derya Yanık tarafından yapılan açıklama sonrası konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte Vatandaşlık maaşı hakkında tüm merak edilenler... Vatandaşlık maaşı için başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri aracılığıyla yapılmaktadır. Başvuruda gerekli belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde sunulması önemlidir. Başvurular değerlendirildikten sonra uygun görülen ailelere maaş ödemeleri düzenli olarak gerçekleştirilir.
VATANDAŞLIK MAAŞI 8.500 TL Mİ OLACAK?
Birçok haber sitesinde vatandaşlık maaşının 8.500 TL yani asgari ücret düzeyinde olacağı iddia ediliyor. Konuyla ilgili henüz net bir bilgi gelmedi. Güncel gelişmelere takvim.com.tr adresinden takip edebilirsiniz.
VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLERE VERİLECEK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yeni yaptığı açıklamalarla birlikte konu hakkında detaylar verdi. İşte açıklamalar:
"Türkiye Aile Destek Koruma Programı geçmişteki sosyal yardımdan mantığından sosyal yardım işleyişinden daha farklı. Biz sadece yoksulluk sınırını temel almadık. Sosyal refahın paylaşılmasını temel aldık. Vatandaşlık maaşı özelinde bütünleyici sosyal yardımları önemsiyoruz.