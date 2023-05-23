2023 halka arz takvimi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında halka arz takvimi yer aldı. Birçok şirketten peş peşe duyurular gelmeye başladı. İşte 2023 halka arz olacak şirketler...
2023 HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER
CW ENERJİ HALKA ARZ - 26-27-28 NİSAN 2023
SPK ile paylaşılan bilgilere göre, CW Enerji halka arz büyüklüğü 25.000.000 TL olacak. Ek satış dahil bu rakam 30.000.000 TL'ye çıkarılacak.
1 milyon katılım olursa 24-25 lot (2715 TL)
1,2 milyon katılım olursa 20-21 lot (2265 TL)
1,5 milyon katılırım olursa 16-17 lot (1810 TL)
1,7 milyon katılım olursa 14-15 lot (1550 TL)
2 milyon katılım olursa 12-13 lot (1350 TL) düşecek.
TASLAK HALKA ARZLAR
ATAKP
Atakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş.
SKYMD
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
IZENR
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
RONEN
Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.
PASEU
Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.
EFOR
Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
TARKM
Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş.