ÖTV'siz cep telefonu ve bilgisayar satışı ne zaman başlayacak? Öğrencilere vergi muafiyeti ne zaman verilecek? Telefon fiyatları düştü mü?

VERGİ MUAFİYETİ NE ZAMAN?



Cep telefonu ve bilgisayar alımı için vergi indirimi tarihi henüz belli olmadı. Cep telefonu alımlarında yüzde 50 ÖTV ve yüzde 18 KDV alınıyor. Vergi indirimi i ile birlikte üniversite öğrencileri bir defaya mahsus olmak üzere bu vergilerden muaf tutulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullandı.