Kurban Bayramı ikramiyesine zam geldi mi 2023? Haziran ayı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağkur, 4C ödeme tarihleri..

Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman ve ne kadar yatacağı merak edilip araştırılıyor. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesine zam geldi mi 2023? Haziran ayı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar...
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?
Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri kesin olarak açıklanmazken Kurban Bayramı'ndan bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Net tarihlerin Haziran ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.
2023 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi bu yıl yapılan zam ile 1.100 TL'den 2 bin TL'ye yükseltilmişti. Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emekli 2 bin TL bayram ikramiyesi almıştı.