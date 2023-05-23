Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman, hangi gün yatacak? TCKN 0,2,4,6,8 İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ! 2023 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne kadar?

MUSTAFA ELİTAŞ ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİNİ DUYURDU

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramlarda emeklilere ikramiye veriliyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi emekliler için 2 bin liraya yükseltilmişti. Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi olarak da 2 bin TL yatırılacak.