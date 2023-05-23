Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman, hangi gün yatacak? TCKN 0,2,4,6,8 İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ! 2023 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne kadar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ramazan Bayramı emekli ikramiyesinin 17-19 Nisan tarihleri arasında ödemeleri yapmıştı.İşte Kurban Bayramı ikramiyelerinin yatacağı tarih...
ZAMLI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLANDI!
Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan ikramiye ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyordu. 2023 yılında geçerli olan emekli bayram ikramiye tutarı ise açıklandı.
MUSTAFA ELİTAŞ ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİNİ DUYURDU
Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramlarda emeklilere ikramiye veriliyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi emekliler için 2 bin liraya yükseltilmişti. Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi olarak da 2 bin TL yatırılacak.