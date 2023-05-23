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    • Ekonomi
    • 23.05.2023 19:27
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    • 23.05.2023 19:27
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    Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı 2023? TEFE TÜFE Haziran 2023 kira zammı kaç TL olacak? İş yeri, dükkan kira artış oranı hesaplama!

    Mayıs ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu sorusunun yanıtı da belli olacak. Bu kapsamda milyonlarca kiracı yeni oranları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı? TEFE TÜFE Haziran 2023 kira zammı kaç TL olacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı?

    Haziran ayı kira artış oranı hakkında aramalar hız kazandı. Mayıs ayı enflasyon verilerinin hemen ardından Haziran ayı kira artış oranı da açıklanmış olacak. Peki, Haziran ayı kira zammı kaç TL olacak? İş yeri ve dükkan kirası ne kadar 2023? İşte tüm merak edilenler!

    Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı?

    Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli olacak.

    KİRA ZAMLARINA 2023 TEMMUZ'A KADAR SINIRLAMA

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" demişti.

    Öte yandan konut kira artışını sınırlayan düzenlemenin 2023'ün temmuz ayına kadar geçerli olduğunu hatırlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 7. aydan sonra bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları koruyacaklarını söyledi.

        MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

        Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

        Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

        Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.

        MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

        Mevcut Kira Bedeli: 7 bin TL

        Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2023

        Girdiğiniz Artış Oranı: %25

        Kira Artış Tutarı: 1750 TL

        Aylık Yeni Kira Tutarı: 8 bin 750 TL

        12 AYLIK TÜFE'YE GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI

        Mevcut Kira Bedeli: 7 bin TL

        Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2023

        Girdiğiniz Artış Oranı: %67,20

        Kira Artış Tutarı: 4 bin 704 TL

        Aylık Yeni Kira Tutarı: 11 bin 704 TL
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        Haberler Ekonomi Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı 2023? TEFE TÜFE Haziran 2023 kira zammı kaç TL olacak? İş yeri, dükkan kira artış oranı hesaplama!
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