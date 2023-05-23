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    • Ekonomi
    • 23.05.2023 11:01
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    • 23.05.2023 11:01
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    Tahsis numarası ne zaman çıkar 2023? EYT tahsis numarası neden düşmedi, ne zaman belli olur? Maaş bağlama günleri...

    Tahsis numarası hakkında aramalar hız kazandı. SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tanımlamak için tahsis numarası kullanılır. EYT başvurusunda bulunanlar tahsis numarasının sisteme düşüp düşmediğini sorguluyor. Peki, Tahsis numarası ne zaman çıkar 2023? EYT tahsis numarası neden düşmedi, ne zaman belli olur? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Tahsis numarası ne zaman çıkar 2023?

    Tahsis numarası hakkında aramalar hız kazandı. SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tanımlamak için tahsis numarası kullanılır. EYT başvurusunda bulunanlar tahsis numarasının sisteme düşüp düşmediğini sorguluyor. Peki, Tahsis numarası ne zaman çıkar 2023? EYT tahsis numarası neden düşmedi, ne zaman belli olur? İşte detaylar...

    SGK tahsis numarası sorgulama nasıl yapılır?

    E-Devlet üzerinde sorgulama yapabilmek için sisteme girdikten sonra SGK'nın hizmetleri arasında evrak takibi sorgulaması ile SGK Tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.

    Ayrıca www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünü de kullanabilirsiniz. Bu menüden emeklilik işlemleri seçeneğini tıklayıp evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.

        Tahsis numarası ne zaman çıkar, EYT SGK tahsis numarası neden düşmedi?

        www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünü kullanabilirsiniz. Bu menüden emeklilik işlemleri seçeneğini tıklayıp evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.

        Henüz tahsis numaranız görünmüyor ise, emeklilik işlemlerinizin sıraya alındığı ve devam ettiği anlamına gelir.

        EYT'ye başvuran kişi sayısı fazla olduğundan emeklilik başvurularında gecikmeler yaşandığından henüz tahsis numarası düşmüyor.
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        Haberler Ekonomi Tahsis numarası ne zaman çıkar 2023? EYT tahsis numarası neden düşmedi, ne zaman belli olur? Maaş bağlama günleri...
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