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    • Ekonomi
    • 23.05.2023 08:54
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    • 23.05.2023 08:54
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    Büyük Hekimoğulları Gıda halka arz ne zaman? HALKLA ARZ TAKVİMİ! Halka arz olacak şirketler listesi...

    Halka arz takvimi en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Büyük Hekimoğulları Gıda halka arzının duyurulmasıyla konu hakkında araştırmalar hızlandı. 2023 yılında halka arz olacak şirketleri sizler için derledik. Peki, halka arz tarihi ne zaman? İşte halka arz tarihleri...

    takvim.com.tr
    Büyük Hekimoğulları Gıda halka arz ne zaman?

    Yatırımcılar tarafından şirketler tarafından duyurulan halka arz takvimi merak ediliyor. İşte 2023 halka arz takvimi...

    BÜYÜK HEKİMOĞULLARI GIDA HALKA ARZ DETAYLARI

    - Sermaye Artırımı : 125.000.000 Lot
    - Ortak Satışı : 40.000.000 Lot (Adnan Hekimoğlu)

    Fonun Kullanım Yeri

    - %25-33 Güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı.
    - %15-22 İlave hammadde deposu kapasite artışı yatırımı.
    - %9-11 Makine ve teçhizat yatırımı.
    - %30-40 İşletme sermayesi.

    Büyük Hekimoğulları Gıda halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
    Büyük Hekimoğulları Gıda halka arzında payların yüzde 25,19'u halka açık olacaktır.
    Büyük Hekimoğulları Gıda halka arzında toplamda 165,000,000 lot dağıtılacak.
    Büyük Hekimoğulları Gıda halka arzında T1-T2 bakiye kullanılamayacaktır.
    Satmama Taahhüdü

    - 1 Yıl, İhraççı.
    - 1 Yıl, Ortaklar.

    ATAKEY PATATES GIDA HALKA ARZ OLACAK

    Atakey Patates Gıda halka arzında 23,520,000 Lot pay dağıtılacağı açıklanmıştı.

    Atakey Gıda halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
    Atakey Gıda halka arzında payların yüzde 18,50'si halka açık olacaktır.
    Atakey Gıda halka arzında toplamda 23,520,000 lot dağıtılacak.
    Yıldız Pazar'da işlem görecek olan Atakey Gıda halka arzı 2023 yılının ilk yarısında tamamlanması beklenmektedir.

    EFOR ÇAY HALKA ARZ OLACAK

    EFOR ÇAY halka arzında 35,000,000 Lot pay dağıtılacağı açıklanmıştı.

    EFOR ÇAY halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
    EFOR ÇAYHalka arzında payların yüzde 20,59'u halka açık olacaktır.
    EFOR ÇAYhalka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılabilir.

        KALE SERAMİK HALKA ARZ OLACAK

        Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi'nin 109.390.465 adet payı, eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edilecek.Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi'nin 109.390.465 adet payı, eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edileceği yatırımcısı ile paylaşıldı.

        Satışa Sunulacak Lot Miktarı; 109.390.465

        Halka Arz Yöntemi; Eşit dağıtım

        İşlem Göreceği Pazar; BİST Yıldız Pazar

        Halka Arz Kodu; #KALES kodu ile işlem görecek

        OFİS YEM HALKA ARZ OLACAK

        Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. halka arzında toplamda 22,750,000 lot dağıtılacağı açıklanmıştı.

        Enerji Firması Halka Arz Olmak İçin Başvurdu
        Enerji Firması Halka Arz Olmak İçin Başvurdu
        Ofis Yem halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
        Ofis Yem halka arzında payların yüzde 15,56'isıhalka açık olacaktır.
        Ofis Yem halka arzında toplamda 22,750,000 lot dağıtılacak.
        Ofis Yem halka arzında T1-T2 bakiye kullanılabilecek.

        ENERYA ENERJİ HALKA ARZ OLACAK

        Enerya Enerji A.Ş. halka arzında 39,000,000 Lot pay dağıtılacağı açıklanmıştı.

        Enerya Enerji halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
        Enerya Enerji halka arzında payların yüzde 26,90'ı halka açık olacaktır.
        Enerya Enerji halka arzında toplamda 39,000,000 lot dağıtılacak.
        Enerya Enerji halka arzında T1-T2 bakiye kullanılamayacaktır.
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        Haberler Ekonomi Büyük Hekimoğulları Gıda halka arz ne zaman? HALKLA ARZ TAKVİMİ! Halka arz olacak şirketler listesi...
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