ATM'den para çekenler dikkat! Bankalar acil duyuru yaptı, bunu yaparken kırk kez düşünün! Paranız bir anda...

Bankalar ATM'den para çekerken dikkat edilmesi gereken noktaları tek tek paylaştı. Bilindiği üzere dolandırıcılar bankamatiklerden para çekenleri hedef alabiliyor. Bu tuzaklara dikkat etmek son derece önemli. Çünkü kişiler kart şifrelerini yanlış girerek veya kartların cihazda sıkışması durumunda zorluklarla karşılaşabiliyor. Bankalar bu durumlara dikkat etmesi hususunda insanlara SMS ya da mail yoluyla önemli uyarılarda bulundu.