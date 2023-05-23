5 yılı doldurana SGK'dan para yardımı! T.C Kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 olana ödemeyi başlıyorlar!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Türkiye'deki sigortalı kişilere ve hak sahiplerine önemli destekler sağlıyor. Kurum vatandaşların sosyal güvence ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli destek ödemesi yapıyor. Bu ödemeler sigortalının ailesinin maddi güvenliğini sağlamak ve mağduriyetlerini en aza indirmek amacıyla yapılıyor. T.C Kimlik sonu 0, 2, 4, 6, 8 olana ödemeler ayın belirlenmiş günlerinde yapılıyor.
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Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için;
En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,
4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş, olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır.
Ayrıca;
Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemleri tamamlanmamış,
Bağlanmış bulunan malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş,
durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanır.