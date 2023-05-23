18 yaşından büyük olan herkes için duyuru yapıldı! 15 TL ödeyerek hemen yaptırın! Para cezası kesecekler!

Ehliyetini değiştirmek isteyenler için son tarih belirlendi ve 31 Aralık 2024 olarak açıklandı. Ancak bu tarihten sonra eski ehliyetlerini kullanmaya devam eden sürücüler, para cezasıyla karşı karşıya kalacaklar. Bu nedenle, tüm sürücülerin belirlenen tarihe kadar yeni tip sürücü belgesine geçiş yapmaları büyük önem taşıyor. Yeni tip sürücü belgesi, teknolojik gelişmeler ve güvenlik önlemleri doğrultusunda tasarlanmış bir kimlik kartı niteliği taşıyor. Bu dönüşümle birlikte, sürücülerin kimlik ve ehliyetlerini tek bir kart üzerinde taşımaları sağlanacak.