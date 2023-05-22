Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 22.05.2023 22:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.05.2023 22:57
    ABONE OL

    Depremzede öğrencilere kaç TL, ne kadar burs verilecek? Depremzede öğrencilere burs ne zaman verilecek? Başvuru şartları...

    Depremzede öğrenciler için son dakika açıklama geldi. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Depremde yakınlarını kaybeden veya evi, işyeri hasarlı olan depremzede öğrencilerin tamamına burs verilecek." ifadelerine yer vedi. Peki, Depremzede öğrencilere kaç TL, ne kadar burs verilecek?

    takvim.com.tr
    Depremzede öğrencilere kaç TL, ne kadar burs verilecek?

    Depremzede öğrencilere burs müjdesi geldi. Başkan Erdoğan açıklamasında, depremzede öğrencilerin tamamına burs verileceğini, kredi alanlarınki de bursa döneceğini duyurdu. Peki, Depremzede öğrencilere kaç TL, ne kadar burs verilecek? İşte detaylar...

    DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE BURS İMKANI!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'de gündeme ilişkin soruları yanıtlarken önemli başlıklara değindi.

    Cumhurbaşkanı, depremzede öğrencilere de bir müjde verdi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınını kaybeden, evi orta ve yüksek hasarlı depremzede öğrencilerin tamamına burs verileceğini, yurtlarda da öncelik sağlanacağını söyledi.

        Erdoğan şöyle konuştu:

        "Depremde yakınlarını kaybeden veya evi iş yeri orta ve üstü hasarlı olan depremzede öğrencilerin tamamına burs verilecek. Bunu ilk deva açıklıyorum. Kredi alanların kredileri bursa çevirilecek. Yurtlarda kontenjan ayrılacak ve yurtlara öncelikli olarak onlar yerleştirilecek."

        Depremzede öğrencilere kaç TL, ne kadar burs verilecek?

        Henüz ücretin ne kadar olacağı ile ilgili açıklama gelmedi. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır...
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Türkevi’ne saldırıya sert tepki: Teröristi bulun
        Haberler Ekonomi Depremzede öğrencilere kaç TL, ne kadar burs verilecek? Depremzede öğrencilere burs ne zaman verilecek? Başvuru şartları...
            loading
            SON DAKİKA