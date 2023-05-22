Depremzede öğrencilere kaç TL, ne kadar burs verilecek? Depremzede öğrencilere burs ne zaman verilecek? Başvuru şartları...

Depremzede öğrencilere burs müjdesi geldi. Başkan Erdoğan açıklamasında, depremzede öğrencilerin tamamına burs verileceğini, kredi alanlarınki de bursa döneceğini duyurdu. Peki, Depremzede öğrencilere kaç TL, ne kadar burs verilecek? İşte detaylar...
DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE BURS İMKANI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'de gündeme ilişkin soruları yanıtlarken önemli başlıklara değindi.
Cumhurbaşkanı, depremzede öğrencilere de bir müjde verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınını kaybeden, evi orta ve yüksek hasarlı depremzede öğrencilerin tamamına burs verileceğini, yurtlarda da öncelik sağlanacağını söyledi.