Asgari ücret Temmuz zammı ne kadar olacak 2023? Brütten nete yeni asgari ücret ne kadar 2023? %45 zam gelir mi? 12.500 TL...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI OLACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, canlı yayınında yaptığı açıklamalarda; Asgari ücret sadece en düşük ücreti belirlemiyor. Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. "Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış istiyorlar" diyorlar. Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor.