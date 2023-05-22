Afetzede hak sahipliği başvuru ekranı e-Devlet 2023! AFAD deprem konutları başvurusu nasıl yapılır? Şartlar ne, kimler başvurabilir?

AFAD deprem konutları başvurusu için yeni açıklama Başkan Erdoğan tarafından geldi. Erdoğan açıklamasında, müraacatların e-Devlet üzerinden de yapılacağı müjdesini duyurdu. Peki, AFAD deprem konutları başvurusu nasıl yapılır? Şartlar ne, kimler başvurabilir? İşte detaylar...