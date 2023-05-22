10 yılda emeklilik için müjde tez geldi! 1800-3600 günle SGK tablosu tepeden tırnağa değişti! Sigorta gün yaş prim...

Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik yaş prim dahil tüm şartlar merak ediliyor. 10 yıl sigortalılık süresine sahip olan kişilere bazı durumlarda erken emeklilik hakkı verilebiliyor. Bu şartları karşılayan kişiler erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor. Evrakların teslim edilmesi durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hızlı bir şekilde emekli maaşı bağlıyor. Kısacası 10 yıl erken emeklilik konusunda ilk sigorta tarihi bu durumda büyük önem taşıyor. Yani erken yaşlarda sigortanızın başlamış olmasına bakılıyor.
10 YIL SİGORTAYLA EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ
Prim günü yetmeyen ancak yaşı nedeniyle bunu tamamlama imkanı da kalmayan kişiler 'yaştan emekli' olabilir. Şartlar ilk sigortalılık tarihine göre değişse de, 10 yılla, yani 3600 günle emekli olmak da mümkün.
(Erkek çalışanlar için emeklilik tablosu)
Normal emeklilik dışında bir de yaşı ilerlemiş fakat prim ödeme gün sayısı az olan kişiler için yaştan emeklilik uygulaması bulunuyor. Yaştan emeklilikte daha düşük prim ödeyerek emekli olunur. Hatta sadece 10 yıl çalışan bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Ancak bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekir.