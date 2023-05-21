Temettü ödeme tarihleri yatırımcılar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. AKSEM temettü ödeme tarihi ise bu kapsamda en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Peki, temettü ödeme takvimi ne zaman? Hangi şirketler temettü ödeyecek? İşte detaylar...
KOZA NE ZAMAN TEMETTÜ VERECEK?
Koza Altın İşletmeleri şirketi temettü ödemelerini genelde Nisan ayında yapmıştır. 2023 yılında da Nisan ayında yapacağını ön görmek yanlış bir tahmin olmaz. İş Yatırım'da KOZAL' dan %1,47 oranında temettü verimi bekliyor.
AKSEM TEMETTÜ ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİ Mİ?
AKSEN 2023 Temettü Ödemelerini Ne Zaman Yapacak? Şirketin aldığı karar doğrultusunda yatırımcılara 2023 temettü ödemeleri 3 Mayıs 2023 tarihinde yapıldı.