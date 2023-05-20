Tablo A'dan Z'ye değişti. 4a 4b 4c'den sigortalı olanlar dikkat! Bu hatayı yapanlar 6 yıl daha geç emekli oluyor. Çalışanların erken emeklilik için belirlenen formüllere dikkat etmeleri önemli oluyor. Her bir sosyal güvenlik kolu için belirlenen prim ödeme süresi, sigortalılık süresi ve emeklilik yaşına ilişkin şartları sağlamak gerekiyor. Bu şartlar sağlanmadığı takdirde erken emeklilik fırsatı kaçırılmış oluyor ve emeklilik süresi uzayabiliyor.
6 YIL ERKEN EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ
4A, 4B, 4C'lilerin bu formüllere dikkat etmesi gerekiyor. Aksi takdirde emekli maaşınız erkene çekebilecekken bu detayları kaçırdığınızda 6 yıla kadar geç emekli olabilirsiniz.
Kadınlar için doğum borçlanması, erken emeklilik için önemli bir yol sağlayabiliyor. Çalışan kadınlar, doğum sonrası çocuk bakımı nedeniyle iş hayatından uzak kalabiliyor.