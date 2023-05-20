Tablo A'dan Z'ye değişti. 4a 4b 4c'den sigortalı olanlar dikkat! Bu hatayı yapanlar 6 yıl daha geç emekli oluyor. Çalışanların erken emeklilik için belirlenen formüllere dikkat etmeleri önemli oluyor. Her bir sosyal güvenlik kolu için belirlenen prim ödeme süresi, sigortalılık süresi ve emeklilik yaşına ilişkin şartları sağlamak gerekiyor. Bu şartlar sağlanmadığı takdirde erken emeklilik fırsatı kaçırılmış oluyor ve emeklilik süresi uzayabiliyor.