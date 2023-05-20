Merkez Bankası'ndan flaş karar: Kartta nakit avans sınırlaması kalktı!





HACMİN YÜZDE 17'Sİ

Bu yılın ilk çeyreğinde kredi kartlarından çekilen nakit avans tutarı, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 261 artarak 182.9 milyar liraya çıktı. Başka bir ifade ile yılın ilk 3 ayında kredi kartından günde ortalama 2 milyar 55 milyon lira nakit avans çekildi. Yılın ilk çeyreğinde yerli kredi kartları ile yurt içinde 1 trilyon 58 milyar liralık işlem yapılırken, bunun yüzde 17.3'ünü nakit çekim oluşturdu. 2022'nin ilk çeyreğinde ise 479.2 milyar liralık işlemin yüzde 10.5'ini nakit çekim oluşturmuştu.