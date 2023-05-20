Merkez Bankası'ndan flaş karar: Kartta nakit avans sınırlaması kalktı!

Merkez Bankası, kredi kartları ile nakit avans çekimi dahil bir süre önce kredilere getirdiği kısıtlamaların bazılarını kaldırdı. Banka, kredi kartından nakit avans ve kredili mevduat hesabı kullanımında hiçbir sınır uygulanmayacağını duyurdu. Merkez Bankası konuyla ilgili bankalara talimat gönderdi.
MUAF TUTULACAK
Talimatta, kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağı bildirildi. Menkul Kıymet Tesisine İlişkin Uygulama Talimatı'nda, nakit avans, kredili mevduat hesabı kredileri ve kuyum harcamalarının makroihtiyati tedbir uygulamalarından muaf tutulacağı belirtildi. Merkez Bankası'nın mevduatlar için aldığı tedbirlerin ardından özel bankalar vatandaşların kredili mevduat hesaplarını kısmış, kredi kartlarını kapatmıştı. Kredi taleplerini de geri çeviren bankalara, vatandaşlardan büyük tepki gelmişti. Talimat dün uygulanmaya başladı.
HACMİN YÜZDE 17'Sİ
Bu yılın ilk çeyreğinde kredi kartlarından çekilen nakit avans tutarı, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 261 artarak 182.9 milyar liraya çıktı. Başka bir ifade ile yılın ilk 3 ayında kredi kartından günde ortalama 2 milyar 55 milyon lira nakit avans çekildi. Yılın ilk çeyreğinde yerli kredi kartları ile yurt içinde 1 trilyon 58 milyar liralık işlem yapılırken, bunun yüzde 17.3'ünü nakit çekim oluşturdu. 2022'nin ilk çeyreğinde ise 479.2 milyar liralık işlemin yüzde 10.5'ini nakit çekim oluşturmuştu.