Mayıs, Haziran temettü dağıtacak şirketler listesi! TEMETTÜ TAKVİMİ 2023 | AEFES, CCOLA, PCILT, MGROS, SISE...

Temettü takvimi için araştırmalar hızlandı. Yatırımcılar şirketler tarafından duyurulan kar payı dağıtım haberlerini yakından takip ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Mayıs ayı temettü tarihleri yer aldı. İşte Mayıs, Haziran 2023 temettü takvimi...