Mayıs, Haziran temettü dağıtacak şirketler listesi! TEMETTÜ TAKVİMİ 2023 | AEFES, CCOLA, PCILT, MGROS, SISE...

Temettü takvimi için araştırmalar hızlandı. Yatırımcılar şirketler tarafından duyurulan kar payı dağıtım haberlerini yakından takip ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Mayıs ayı temettü tarihleri yer aldı. İşte Mayıs, Haziran 2023 temettü takvimi...
MAYIS AYI TEMETTÜ TARİHLERİ
CCOLA 22 Mayıs %1.04 2.6537₺
PCILT 22 Mayıs %3.80 0.8180₺
AEFES 23 Mayıs %1.57 0.9591₺
AGHOL 24 Mayıs %0.79 0.7391₺
ARENA 25 Mayıs %0.65 0.0934₺
BLCYT 25 Mayıs %1.80 0.1800₺
PRKAB 25 Mayıs %0.32 0.0687₺
ISMEN 26 Mayıs %4.00 1.9141₺
VBTYZ 26 Mayıs %1.98 0.6750₺