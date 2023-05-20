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    • Ekonomi
    • 21.05.2023 18:46
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    • 21.05.2023 18:47
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    Mayıs, Haziran temettü dağıtacak şirketler listesi! TEMETTÜ TAKVİMİ 2023 | AEFES, CCOLA, PCILT, MGROS, SISE...

    2023 temettü takvimi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar araısnda şirketler tarafından yapılan duyurular yer alıyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Mayıs, Haziran temettü dağıtacak şirketler listesi!

    Temettü takvimi için araştırmalar hızlandı. Yatırımcılar şirketler tarafından duyurulan kar payı dağıtım haberlerini yakından takip ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Mayıs ayı temettü tarihleri yer aldı. İşte Mayıs, Haziran 2023 temettü takvimi...

    MAYIS AYI TEMETTÜ TARİHLERİ

    CCOLA 22 Mayıs %1.04 2.6537₺

    PCILT 22 Mayıs %3.80 0.8180₺

    AEFES 23 Mayıs %1.57 0.9591₺

    AGHOL 24 Mayıs %0.79 0.7391₺

    ARENA 25 Mayıs %0.65 0.0934₺

    BLCYT 25 Mayıs %1.80 0.1800₺

    PRKAB 25 Mayıs %0.32 0.0687₺

    ISMEN 26 Mayıs %4.00 1.9141₺

    VBTYZ 26 Mayıs %1.98 0.6750₺

    ASUZU 29 Mayıs %1.57 2.1429₺

    CEMTS 29 Mayıs %1.22 0.4500₺

    LUKSK 29 Mayıs %1.49 0.3600₺

    TRGYO 29 Mayıs %1.50 0.2000₺

    MGROS 30 Mayıs %1.36 2.3463₺

    ALARK 31 Mayıs %0.51 0.2970₺

    GEDIK 31 Mayıs %2.49 0.1782₺

    GENTS 31 Mayıs %2.20 0.1115₺

    OYAYO 31 Mayıs %2.77 0.2614₺

    SISE 31 Mayıs %1.65 0.6170₺

        HAZİRAN AYI TEMETTÜ TAKVİMİ

        AFYON 1 Haziran %2.33 0.1800₺

        AYES 1 Haziran %1.28 0.2200₺

        GMTAS 7 Haziran %1.31 0.1600₺

        SARKY 12 Haziran %0.76 0.2250₺

        ATATP 14 Haziran %1.68 0.2695₺

        BIMAS 14 Haziran %1.27 1.8000₺

        INFO 15 Haziran %12.31 0.9000₺

        MERIT 15 Haziran %2.95 0.9000₺

        SDTTR 16 Haziran %0.33 0.3484₺

        TNZTP 19 Haziran %1.20 0.2548₺

        BRKSN 20 Haziran %0.61 0.0481₺

        KRDMA 21 Haziran %0.60 0.0987₺

        KRDMB 21 Haziran %0.69 0.0987₺

        KRDMD 21 Haziran %0.60 0.0987₺

        LOGO 30 Haziran %2.42 1.3500₺
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        Haberler Ekonomi Mayıs, Haziran temettü dağıtacak şirketler listesi! TEMETTÜ TAKVİMİ 2023 | AEFES, CCOLA, PCILT, MGROS, SISE...
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