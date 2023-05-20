Kayseri Şeker Fabrikası (KAYSE) halka arz onayı almasının ardından bugün yatırımcılardan talep toplamaya başladı. Yatırımcılar ise konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. En sık aratılanlar arasında Kayseri Şeker halka arz kaç lot düşer? Kayseri Şeker halka arz eşit mi oransal mı?
KAYSERİ ŞEKER HALKA ARZ NE ZAMAN?
Kayseri Şeker Fabrikası halka arz fiyatı ''16,27'' liradan 10-11-12 Mayıs 2023 tarihleri boyunca yatırımcısından talep toplayacak.
Kayseri şeker fabrikası lot sayılarına ve geçtiğimiz halka arzlara gelen taleplere bakıldığında ise; bireysel yatırımcıya kişi başına düşen lot sayısı tahmin edildi.
Bireysel yatırımcıya dağıtılacak olan 68,900,000 lot içinde bir lotun fiyatı ''16,27'' lira olarak açıklanmıştı.
1.200.000 katılımcı katıldığında, 57-58 lot ve değeri ise 927-943 lira olarak yatırımcılara dağıtılacak.
1.400.000 katılımcı katıldığında, 49-50 lot ve değeri ise 797-813 lira olarak yatırımcılara dağıtılacak.
1.600.000 katılımcı katıldığında, 43-44 lot ve değeri ise 699-715 lira olarak yatırımcılara dağıtılacak.
1.800.000 katılımcı katıldığında, 38-39 lot ve değeri ise 618-634 lira olarak yatırımcılara dağıtılacak.
KAYSERİ ŞEKER HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA?
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.