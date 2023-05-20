HİSSE FİYATI ne kadar? KAYSE HİSSE ne zaman işlem görecek? Kayseri Şeker ne zaman borsada işlem görecek?

KAYSE hisse ne zaman işlem görecek sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 10-11-12 Mayıs tarihleri arasında halka arzı gerçekleştirilen Kayseri Şeker halka arz sonuçları belli oldu. Şirket tarafından yapılan açıklamada Kayseri Şeker hisselerinin sayısı 106,000,000 olarak belirtildi ve halka arz fiyatı hisse başına 16,27 TL olarak açıklandı. İşte KAYSE hisse hakkında tüm merak edilenler...
KAYSERİ ŞEKER BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Kayseri Şeker şirket paylarının borsada 17 Mayıs Çarşamba ya da 18 Mayıs Perşembe günü işleme başlaması bekleniyor.
KAYSERİ ŞEKER HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Kayseri Şeker'in halka arz süreci tamamlandı ve halka arz sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Gedik Yatırım Menkul Değerler liderliğindeki konsorsiyum tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden ilgili yatırımcılara duyurulan halka arz sonuçları büyük bir ilgiyle takip edildi.
10 Mayıs ile 12 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama işlemi tamamlandı ve toplamda 106 milyon TL nominal değere sahip payların dağıtımı gerçekleştirildi.
Dağıtılan paylar şu şekilde kategorilendirildi: 109.867.061 TL nominal değerdeki paylar bireysel yatırımcılara, çalışanlar ve çiftçilerden oluşan yatırımcı kategorisine 2.706.689 TL nominal değerdeki paylar da yurt içi kurumsal yatırımcılara, ayrıca 8.008.584 TL nominal değerdeki paylar yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.
Halka arzın 16,27 TL sabit fiyatla gerçekleştirildiği ve KAYSE koduyla yapıldığı bilgisi de paylaşıldı. Bu halka arzın büyüklüğü ise 1.724.620.000 TL olarak kaydedildi.
Dağıtılan 106 milyon TL nominal değerli paylar, 1.618.666 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 747 adet çalışanlar ve çiftçilerden oluşan yatırımcılara, 44 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 2 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya ulaştı.
KAYSERİ ŞEKER HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Kayseri Şeker halka arzına ilişkin sonuçlar Gedik Yatırım Menkul Değerler tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda paylaşıldı. Halka arzda bireysel yatırımcılara 59-60 lot dağıtım olduğu tahmin ediliyor ancak bu rakamlar kesinlik içermediği de kaydediliyor. Bireysel yatırımcıların katılımın beklenenden düşük olması sebebiyle daha fazla hisse almış olabileceği belirtiliyor.