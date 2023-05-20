EYT tahsis numarası neden düşmedi, ne zaman belli olur? Tahsis numarası ne zaman çıkar 2023? Maaş bağlama günleri...

Tahsis numarası hakkında aramalar hız kazandı. SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tanımlamak için tahsis numarası kullanılır. EYT başvurusunda bulunanlar tahsis numarasının sisteme düşüp düşmediğini sorguluyor. Peki, Tahsis numarası ne zaman çıkar 2023? EYT tahsis numarası neden düşmedi, ne zaman belli olur? İşte detaylar...
SGK tahsis numarası sorgulama nasıl yapılır?
E-Devlet üzerinde sorgulama yapabilmek için sisteme girdikten sonra SGK'nın hizmetleri arasında evrak takibi sorgulaması ile SGK Tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.
Ayrıca www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünü de kullanabilirsiniz. Bu menüden emeklilik işlemleri seçeneğini tıklayıp evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.