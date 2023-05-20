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    • Ekonomi
    • 20.05.2023 11:59
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    • 20.05.2023 11:59
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    Emeklilik sistemi sil baştan ayarlandı! SGK tablosu için müjde az evvel geldi! Yeni prim gün yıl yaş şartı SGK tablosu...

    Milyonlara çok yakın bir tarihte müjdeli haber verildi. Yeni gelişmeyle birlikte küçük esnafın prim ödeme gün sayısı SSK'lılarla eşitleniyor ve böylece 1 milyon kişi 5 yıl daha erken emekli olma hakkına sahip olacak. Bu gelişme, yaklaşık 1 milyon esnafın daha kısa sürede emekli olabilme imkanı sağlayacak. Bu bağlamda emeklilik prim tablosu akıllara geldi. 1999 sonrası sigorta girişi olanların dikkat etmesi gerekiyor. Bu durumda, emeklilik prim tablosuna dikkat etmek önemli hale geliyor.

    Emeklilik sistemi sil baştan!

    1 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren müjdeli bir haber verildi. 1 milyondan fazla kişiyi kapsayan müjdeli haber büyük heyecan yarattı. Esnaf prim ödeme gün sayısında düşüş yaşandı. Bu değişiklik esnafların daha kısa sürede emekli olmalarına olanak tanıyacak. Bu kapsamda 1 milyon kişi 5 yıl daha erken emekli olma hakkına sahip olacak. Öte yandan 1 milyondan fazla kişi 5 yıl daha erken emekli olma hakkına sahip olacak.

    MÜJDELİ HABER VERİLDİ

    Kayseri mitinginde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, 1 milyon küçük esnafa erken emeklilik müjdesi verdi. Yapılan açıklamaya göre, 9.000 olan esnaf prim ödeme gün sayısı SGK'lılarla eşitlenecek.

    Erdoğan, "Küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnaf faydalanacak." ifadelerini kullandı.

    1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE DAHA ERKEN EMEKLİLİK ŞANSI

    Türkiye'de Bağ-Kur'a bağlı küçük esnaf 9 bin iş günü prim ödeyerek emekli olabiliyordu. Esnaf, SGK'lılar gibi 7 bin 200 prim gün ödemesinden emekli olmak istiyordu. Daha önce bu konuda bir düzenleme yapılacağını belirten Başkan Erdoğan, bugün esnafa uzun zamandan beri duymak istediği müjdeyi açıkladı.

    Böylelikle 1 milyona yakın esnafın önünde daha kısa zamanda emekli olmanın yolu açılmış oldu.

        7200 PRİM GÜNÜNE DÜŞECEK

        Yapılacak düzenlemeyle çiftçilerin emekliliği için gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Çiftçiler bu sayede 9 bin gün yerine 7 bin 200 günle emekli olabilecek.

        Böylece 5 yıl daha erken emeklilik imkânı doğacak. Prim uçurumunu kapatacak yasal düzenlemeyle emekliler arasında hem gelir hem de aylık bağlanma süresinde eşitlik sağlanacak.

        SGK'lı çalışanlar Bağ-Kur'lu çalışan arasında 1800 gün yani 5 yıllık süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenecek. Prim düzenlemesiyle erken emeklilik imkânının yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale gelecek.

        GİRİŞ TARİHİNE GÖRE DEĞİŞECEK

        2008'de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edildi.

        Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor. SSK'da 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli olurken, Bağ-Kur da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor.

            Normal koşullarda SGK'lılar için emeklilik tarihi hesaplanırken ilk işe giriş, sigorta tescil tarihi esas alınırken, Bağ-Kur da ise fiilen prim ödenen güne göre emekli olunuyor.

            Emeklilik şartları ve hak kazanma koşulları standart hale gelecek. Yapılacak düzenlemeyle hem farklı mesleklerde çalışanlar arasında bir eşitleme sağlanmış olacak hem de SSK, Bağ-Kur arasındaki prim gün farkı son bulacak. Prim eşitleme işlemleri giriş tarihine göre değişecek. Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler emekli aylıklarına kavuşurken, çalışmaya devam edenler ikinci maaşın yanı sıra prim avantajı da elde ediyor.
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            Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
            Haberler Ekonomi Emeklilik sistemi sil baştan ayarlandı! SGK tablosu için müjde az evvel geldi! Yeni prim gün yıl yaş şartı SGK tablosu...
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