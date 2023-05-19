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    • Ekonomi
    • 19.05.2023 08:01
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    • 19.05.2023 08:01
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    TEMETTÜ ÖDEME TARİHLERİ! 2023 Mayıs ayında temettü verecek hisseler! LUKSK, MERCN peş peşe duyurdu! İŞ BANKASI, ÜLKER, TUPRS, TURKCELL, SISE....

    Mayıs ayı temettü tarihleri yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Şirketler tarafından kar payı ödeme müjdeleri peş peşe duyuruluyor. İşte temettü takvimi...

    takvim.com.tr
    2023 Mayıs temettü veren hisseler!

    Mayıs ayı temettü ödemeleri hakkında araştırmalar hızlandı. Birçok yatırımcı hangi şirketlerin temettü ödemesi yapacağını merak ediyor. Özellikle en sık aratılanlar arasında İş Bankası temettü ve Ülker temettü ödemesi ne zaman sorusu yer alıyor. İşte 2023 Mayıs temettü ödeme takvimi...

    LUKSK TEMETTÜ ÖDEMESİ

    Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş. (LUKSK) 2023 yılı içerisinde yatırımcılarına brüt yüzde 40 temettü vereceğini açıkladı. Şirket dağıtacağı temettü tutarını da açıkladı.

    Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş. (LUKSK) 2023 yılında yatırımcılarına temettü dağıtacağını açıkladı. Yatırımcılarına 1 lot hisse başına brüt 0,40 TL temettü verecek olan Lüks Kadife şirketi, stopaj oranı düşüldükten sonra yatırımcıların hesaplarına 1 lot hisse başına 0,36 TL kar payı aktarımı yapacağını da duyurdu.

    MERCN TEMETTÜ ÖDEMESİ

    Mercan Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (MERCN)'nin 'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısını bugün (17.04.2023) şirket merkezinde yapmıştı.

    Genel Kuruldan peşin ödeme şeklinde brüt 12,1 milyon TL nakit kar payı dağıtımı kararı çıktı. Temettü ödemesi 25 Nisan'da başlayacak. MERCN hisseleri bugünü BİST100'ün tersine bir hareketle % 6,62 yükselişle kapattı.

        ŞİŞE CAM

        Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) 31 Mayıs'ta pay başı net 0,8814270 TL temettü dağıtacağını KAP'ta açıkladı.

        İŞ BANKASI

        İş Bankası, hisse başına 0,9230 TL brüt kar payı teklifinin Genel Kurul'a sunulacağını bildirdi. Kâr payı ödemeleri 3 Nisan itibarıyla başladı.

        2023 MAYIS TEMETTÜ TAKVİMİ

        2 May
        ASTOR - 0.4761₺ (%0.93)


        2 May
        BRKVY - 0.3969₺ (%1.81)

            2 May
            INDES - 0.7606₺ (%3.98)


            2 May
            ULUFA - 0.0752₺ (%1.19)


            2 May
            UNLU - 0.2571₺ (%2.92)


            3 May
            AKSEN - 0.7339₺ (%2.21)


            3 May
            ALFAS - 3.6000₺ (%1.04)


            3 May
            ANGEN - 1.0724₺ (%3.92)


            3 May
            BMSCH - 0.2771₺ (%1.93)


            3 May
            BMSTL - 0.2738₺ (%0.61)

            3 May
            GLCVY - 1.9332₺ (%8.15)


            3 May
            ISBIR - 0.6300₺ (%0.95)


            3 May
            JANTS - 1.8000₺ (%1.76)


            4 May
            BASGZ - 1.1600₺ (%7.82)


            4 May
            YUNSA - 4.6040₺ (%4.51)


                8 May
                BOBET - 0.4500₺ (%2.42)


                8 May
                MACKO - 2.0700₺ (%3.78)


                10 May
                MAVI - 3.8918₺ (%3.45)


                10 May
                TKFEN - 1.2680₺ (%3.67)


                15 May
                LIDER - 0.2045₺ (%0.21)


                15 May
                SOKE - 0.2531₺ (%1.87)


                15 May
                ULUUN - 0.9857₺ (%3.71)


                16 May
                KSTUR - 7.8380₺ (%2.47)


                22 May
                CCOLA - 2.6537₺ (%1.19)


                22 May
                PCILT - 0.8180₺ (%3.19)


                22 May
                YAPRK - 0.5400₺ (%1.36)


                23 May
                AEFES - 0.9591₺ (%1.52)


                    24 May
                    AGHOL - 0.7391₺ (%0.80)


                    25 May
                    ARENA - 0.0934₺ (%0.59)


                    25 May
                    BLCYT - 0.1800₺ (%1.51)

                    25 May
                    PRKAB - 0.0687₺ (%0.26)


                    26 May
                    ISMEN - 1.9141₺ (%4.40)


                    26 May
                    VBTYZ - 0.6750₺ (%1.65)


                    29 May
                    ASUZU - 2.1429₺ (%1.47)


                    29 May
                    CEMTS - 0.4500₺ (%0.96)


                    30 May
                    MGROS - 2.3463₺ (%1.29)


                    31 May
                    GENTS - 0.1115₺ (%1.70)


                    31 May
                    OYAYO - 0.2614₺ (%2.54)


                    31 May
                    SISE - 0.6170₺ (%1.45)


                    31 May
                    TGSAS - 0.2700₺ (%1.57)
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                    Haberler Ekonomi TEMETTÜ ÖDEME TARİHLERİ! 2023 Mayıs ayında temettü verecek hisseler! LUKSK, MERCN peş peşe duyurdu! İŞ BANKASI, ÜLKER, TUPRS, TURKCELL, SISE....
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