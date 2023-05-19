Kredi kartında nakit avans kalktı mı, geri mi geldi? Kredi kartı nakit avans kullanımı sınırsız mı oldu? TCMB Merkez Bankası mevduat kararı...

Müşterilere mesajlar göndermeye başladılar krediler durdurulmuştur diye ki bunların içinde yabancı sermayeli bankalar da var Türk sermayeli bankalar da var. TCMB o hamleye karşı bir hamle daha yapıp daha önce verdiğ o talimatı kaldırmış oldu." ifadelerini kullandı.