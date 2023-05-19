Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 19.05.2023 13:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.05.2023 13:31
    ABONE OL

    Kayseri Şeker Fabrikası halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne? Kayseri Şeker Fabrikası eşit mi, oransal mı, kaç lot verir? KAYSE işlem tarihi...

    Kayseri Şeker Fabirkası hisse fiyatı halka arz döneminde talep başvurusunda bulunacak kişiler tarafından sorgulanıyor. Kayseri Şewker Fabrikası halka arz duyurusu yayımlandı. Halka arz tarihi için bilgi verildi. Peki, Kayseri Şeker Fabrikası halka arz ne zaman, fiyatı ne? Kayseri Şeker Fabrikası eşit mi, oransal mı, kaç lot verir? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Kayseri Şeker Fabrikası halka arz ne zaman, fiyatı ne?

    Kayseri Şeker Fabirkası hisse fiyatı halka arz döneminde talep başvurusunda bulunacak kişiler tarafından sorgulanıyor. Kayseri Şewker Fabrikası halka arz duyurusu yayımlandı. Halka arz tarihi için bilgi verildi. Peki, Kayseri Şeker Fabrikası halka arz ne zaman, fiyatı ne? Kayseri Şeker Fabrikası eşit mi, oransal mı, kaç lot verir? İşte merak edilenler...

    KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Halka Arz Tarihi 10 – 12 Mayıs 2023 olarak belirlendi.

    KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR, FİYATI NE KADAR?

    Pay 106,000,000 Lot olarak belirlenirken, halka arz fiyatı 16,27 TL olacak. Halka arz büyüklüğü 1.7 Milyar TL olarak belirlendi.

    KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI SONUÇLARI HALKA ARZ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Halka arz sonuçları talep toplama bittikten sonra başlaması bekleniyor.

    KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI HALKA ARZ NE ZAMAN EŞİT Mİ ORANSAL MI?

    Halka arz eşit dağıtım olacak.

        KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA?

        Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Acar Menkul Değerler A.Ş.

        Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Akbank T.A.Ş.

        Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolubank A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

        Bizim Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Bank A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        DenizBank A.Ş.

        Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Bankası A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Halk Bankası A.Ş.

        Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Bank A.Ş.

        İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye İş Bankası A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Fibabanka A.Ş.

        Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

        Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

        PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Finansbank A.Ş.

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank T.A.Ş.

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Teb A.Ş.

        Tera Menkul Değerler A.Ş.

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T. Vakıflar Bankası T.A.O.

        Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

        Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

        Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

        Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

        Pay Menkul Değerler A.Ş.

        Prim Menkul Değerler A.Ş.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutarsız siyaseti
        Haberler Ekonomi Kayseri Şeker Fabrikası halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne? Kayseri Şeker Fabrikası eşit mi, oransal mı, kaç lot verir? KAYSE işlem tarihi...
            loading
            SON DAKİKA